В Англии болельщики смогут вернуться на трибуны только после появления вакцины

Следующий чемпионат Англии может пройти при пустых трибунах. Такой вариант рассматривают клубы Премьер-лиги, сообщает Sky Sports. Представители команд считают, что возвращение болельщиков на стадионы зависит от появления вакцины от коронавируса. Ранее мы писали, что ученый сомневается в проведения Олимпиады в 2021 году, если не будет найдена вакцина от коронавируса.

Руководство Премьер-лиги заявляло, что приостановка текущего сезона обойдется лиге в 1 миллиард фунтов стерлингов. Отмечается, что проведение целого сезона без фанатов приведет к более значительным потерям.

Ранее мы писали, что остаток чемпионата Англии могут доиграть на нейтральных стадионах. Команды планируют вернуться к тренировкам 18 мая, а матчи возобновятся 12 июня. Руководство Премьер-лиги рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей.

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Ранее мы писали, что английские клубы хотят завершить текущий сезон, несмотря на риски. Приоритетом Премьер-лиги остается здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов и болельщиков.

Также сообщалось, что "Челси" просит своих футболистов вернуться в Англию до 3 мая, но могут быть проблемы на границах. Виллиан, Эмерсон и Маркос Алонсо получили разрешение покинуть Англию после вспышки коронавируса, а теперь могут возникнуть проблемы с их возвращением в клуб.

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