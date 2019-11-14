В Англии готовят изменения в работе VAR после жалобы "МанСити" на судейство против "Ливерпуля"

Руководство "Манчестер Сити" осталось недовольно работой главного арбитра Майкла Оливера во время матча 12-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:3). Как сообщает The Sun, через сутки после матча "Манчестер Сити" направил письмо главе Совета профессиональных судей Англии Майклу Райли. В письме указывалось, что в двух эпизодах мяч попадал в руку защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду, но судья не назначил ни одного пенальти.

Райли ответил на письмо "горожан" и уже сегодня соберет представителей всех 20 клубов Премьер-лиги, чтобы представить им изменения в использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

А вот в Саудовской Аравии случился скандал с VAR – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Арбитр матча "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" хотел воспользоваться системой видеопомощи, но это ему не удалось.

Смотрите, как "Манчестер Сити" впервые потерял очки в текущей Лиге чемпионов:

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