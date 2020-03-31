В Англии хотят возобновить чемпионат в мае, несмотря на риски – на кону огромные деньги

Английская Премьер-лига разрабатывает план возобновления сезона за закрытыми дверями в первые выходные мая. Запланированной датой финиша является 12 июля. Как сообщает Daily Mail, предложения обсудят на телефонной конференции с представителями всех клубов лиги в пятницу, 3 апреля. Вариант должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов. Ранее в Англии предложили сумасшедший сценарий доигрывания текущего сезона.

Ранним возобновлением сезона в Англии пытаются минимизировать финансовые потери, вызванных эпидемий коронавируса.

По условиям телевизионных контрактов, крайней датой для завершения сезона является 16 июля. Если турнир не будет доигран к этому времени, Sky Sports, BT Sport и международные правообладатели могут потребовать вернуть назад около 900 миллионов евро.

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Во время предварительных переговоров стороны поддержали возобновление сезона в мае, но они понимают, что это может вызвать более длительную паузу, если кто-то из игроков заразится коронавирусом.

Одна из проблем, с которой столкнется лига, – убедить футболистов играть после того, как выяснилось, что они не застрахованы от коронавируса, поскольку он не указан в качестве критического заболевания.

Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.

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