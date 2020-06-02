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В Англии хотят заменить болельщиков шумом из популярной видеоигры

2 июня, 09:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Организаторы хотят улучшить телевизионную трансляцию после возобновления сезона в Англии

Клубам английской Премьер-лиги предложили включать фоновый шум из известного симулятора FIFA 20 во время матчей возобновленного чемпионата Англии. Использования записи из видеоигры стало предпочтительным вариантом Премьер-лиги, чтобы улучшить телетрансляции матчей за закрытыми дверями, когда сезон возобновится, но клубы будут иметь последнее право голоса. Сообщается, что голосование по этому вопросу назначено на ближайший четверг.

Как мы писали ранее, часть матчей чемпионата Англии пройдет на нейтральных полях. Если "Ливерпуль" не сможет оформить чемпионство в этих встречах, то может выступать на нейтральных полях вплоть до окончания турнира.

А вот в Дании нашли оригинальный способ вернуть зрителей на стадион. Болельщики будут поддержать свои команды с помощью Zoom.

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Ранее мы рассказывали о скандале в Южной Корее: там на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклы. Оригинальный саппорт на трибунах обошелся "Сеулу" в 81 тысячу долларов штрафа.

На данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Ливерпуль". Мерсисайдцы опережают "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко на 25 очков, но имеют на один матч больше. Третье место занимает "Лестер", отстающий от "Сити" на четыре балла. "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает 16-е место и ведет борьбу за выживание.

Смотрите, как перед началом карантина лидер АПЛ "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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болельщики чемпионат Англии киберспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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