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В Англии изменилось время и дата закрытия трансферного окна

6 февраля, 14:32

Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна 1 сентября

Фото: premierleague.com

Фото: premierleague.com

Клубы Английский премьер-лиги (АПЛ) приняли решение, что в этом году летнее трансферное окно в Англии закроется первого сентября в 17:00 по местному времени. Об этом сообщает Sky Sports. Также утверждена дата начала нового сезона АПЛ — он стартует восьмого августа 2020 года.

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До этого лига в течение двух лет практиковала закрытие летнего окна за день до начала первого тура — в начале августа. В то же время в остальных топовых европейских лигах окно закрывается 31 августа – первого сентября. Клубы пришли к этому решению после совместного обсуждения.

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Кстати, именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду. Пять клубов из Европы хотят подписать Лионеля Месси, среди них и английский "Манчестер Сити".

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Также смотрите все голы, которые великий Криштиану забивал в ворота украинцев. За свою карьеру знаменитый португалец шесть раз огорчал Андрея Пятова и трижды – Александра Шовковского.

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Источник: Сегодня|Спорт

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