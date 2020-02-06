В Англии изменилось время и дата закрытия трансферного окна

Фото: premierleague.com

Клубы Английский премьер-лиги (АПЛ) приняли решение, что в этом году летнее трансферное окно в Англии закроется первого сентября в 17:00 по местному времени. Об этом сообщает Sky Sports. Также утверждена дата начала нового сезона АПЛ — он стартует восьмого августа 2020 года.

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До этого лига в течение двух лет практиковала закрытие летнего окна за день до начала первого тура — в начале августа. В то же время в остальных топовых европейских лигах окно закрывается 31 августа – первого сентября. Клубы пришли к этому решению после совместного обсуждения.

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Кстати, именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду. Пять клубов из Европы хотят подписать Лионеля Месси, среди них и английский "Манчестер Сити".

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