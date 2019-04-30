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В Англии началась волна арестов из-за фото умершего Эмилиано Салы

30 апреля, 13:08

Полиция взялась за британцев, распространяющих в соцсетях кадры с телом аргентинского футболиста

Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы
Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы. Фото: AFP

Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение в социальных сетях фотографии тела погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы. В преступлении подозреваются 48-летняя женщина и 62-летний мужчина, которые, вероятно, украли фотографии из компьютера. "Пока нет никаких доказательств того, что они украли что-либо в морге, а также нет никаких доказательств того, что кто-то из членов морга причастен к этому преступлению", – цитирует BBC представителя полиции.

Напомним, 28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Представитель полиции заявил: "Нам противно, что в соцсетях распространяется фото тела Эмилиано Салы. Очевидно, что сейчас очень трудное время для его родных, это унизительное поведение причиняет им дополнительную боль".

Как сообщалось ранее, отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Также сообщалось, что "Кардифф Сити" не собирается ничего платить "Нанту" за Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с аргентинским футболистом не была официально зарегистрирована.

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Тег Нант, кардифф, Эмилиано Сала

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Championat.ru

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