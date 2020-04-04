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В Англии назвали гигантскую сумму, которую потеряют из-за остановки футбольного чемпионата

4 апреля, 21:35

Вадим Авдасев

Клубы пытаются убедить футболистов пойти на снижение зарплаты

Сегодня клубы английской Премьер-лиги известили ассоциацию игроков о финансовых потерях из-за коронавируса. Остановка сезона уже несет значительный ущерб, который в ближайшем будущем возрастет еще сильнее. На такой шаг лига пошла, так как в чемпионате Англии хотят сократить зарплаты футболистов.

Клубы надеются, что игроки станут сговорчивее в переговорах и добровольно согласятся урезать себе зарплаты. Владельцы клубов были бы довольны, даже если бы футболисты пошли на понижение доходов на 30%. Формально юридических оснований для этого пока что нет. Думается, сумма в 1,137 миллиарда фунтов стерлингов убытка должна впечатлить игроков. Из них 200 миллионов составляет выручка от билетов и 175 миллионов – прибыль от спонсоров. Если же сезон не будет доигран, то 762 миллиона фунтов АПЛ не получит от телетрансляторов. Точнее, их придется вернуть.

В связи с этим клубы и обращаются к игрокам, чтобы те согласились на понижение зарплат на 30%. В этом случае экономия на доходах футболистов составила бы 570 миллионов – примерно половину от общих потерь. В ближайшие дни будем ждать реакцию главных действующих лиц на предложение лиги.

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финансы потери чемпионат Англии коронавирус премьер-лига

Источник: The Telegraph

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