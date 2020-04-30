В Англии неожиданно умер бывший игрок сборной и тренер по футболу

Уход бывшего защитника "Лидса" стал неожиданностью для всех

Официальный сайт "Лидс Юнайтед" "с шоком и глубоким сожалением" сообщил о неожиданной смерти бывшего легендарного защитника клуба Тревора Черри. В феврале ему исполнилось 72 года. Недавно мы писали, что умер бывший футболист сборной Англии Норман Хантер.

Именно в "Лидсе" Черри провел лучшие годы карьеры в 1972-1982 годах, отыграв около 500 матчей и забив 24 мяча. Пришел он туда из "Хаддерсфилда", где провел семь лет. В 1974 году стал с "Лидсом" чемпионом Англии, дважды играл в финалах еврокубках: в 1973-м – в Кубке УЕФА, в 1975-м – в Кубке чемпионов. Однако те встречи англичане проиграли.

Также выступал за сборную Англии, в том числе на чемпионате Европы 1980 года. Сыграл 27 матчей и один раз ему даже довелось примерить капитанскую повязку. Тренерская карьера у Черри оказалась недолгой: в 1982-87 гг. он работал с "Бредфорд Сити", вывел команду из третьего дивизиона во второй, но после серии неудач покинул клуб.

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