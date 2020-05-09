В Англии опасаются бунта Ярмоленко и Зинченко из-за матчей в условиях пандемии

Футболисты могут отказаться выходить на поле, пока коронавирус полностью не уйдет

Руководство Английской премьер-лиги опасается возможного бунта со стороны футболистов и их последующего отказа проводить оставшиеся матчи сезона в условиях пандемии коронавируса. Напомним, ранее обсуждалось возможное продолжение сезона-2019/20 при пустых трибунах на восьми или десяти стадионах.

Отметим, что в Англии выступают украинские легионеры Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм").

Ранее мы писали, что Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде. Сезон в Премьер-лиге Англии, где выступают два легионера из Украины, возобновят с особым протоколом безопасности.

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Кстати, мы писали, что в Англии могут сократить длительность матчей после карантина. Премьер-лига должна вернуться до 19 июня или может завершиться досрочно.Для завершения всех матчей до 2 августа в связи с рекомендациями УЕФА потребуется провести оставшиеся туры в течение 7 недель.

Добавим, что в Англии болельщики смогут вернуться на трибуны только после появления вакцины. Организаторы Премьер-лиги уже понесли убытки в размере миллиард фунтов, поэтому готовы проводит матчи при пустых трибунах, лишь бы вернуть футбол.

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