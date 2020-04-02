Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Англии пойдут на нарушение правил футбола ради завершения чемпионата

2 апреля, 10:04

Александр Трикиша

В клубах опасаются травм футболистов, вызванных плотным графиком

В чемпионате Англии могут ввести дополнительные замены после завершения карантина. По информации The Telegraph, такое требование выдвинут тренеры клубов Премьер-лиги перед возобновлением сезона, прерванного в связи с коронавирусом.

Источник сообщает, что в клубах опасаются травм футболистов, вызванных плотным графиком. По некоторым версиям, матчи могут проходить чуть не каждые два дня, а ведь еще есть еврокубки. Добавим, что вчера в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов. УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне.

Реклама

Также о коронавирусе в Лондоне рассказал легенда "Динамо" Сергей Балтача: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас". Обладатель Кубка Кубков-1986, давно проживающий в Лондоне, рассказал о покупке туалетной бумаги и коронавирусе-2.

Добавим, что в Англии хотят возобновить чемпионат в мае, несмотря на риски – на кону огромные деньги. Премьер-лига потеряет огромные деньги от телетрансляторов, если сезон не завершится в указанный срок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии правила футбола коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу
Футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личность
Футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личностьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...