В Англии пойдут на нарушение правил футбола ради завершения чемпионата

В чемпионате Англии могут ввести дополнительные замены после завершения карантина. По информации The Telegraph, такое требование выдвинут тренеры клубов Премьер-лиги перед возобновлением сезона, прерванного в связи с коронавирусом.

Источник сообщает, что в клубах опасаются травм футболистов, вызванных плотным графиком. По некоторым версиям, матчи могут проходить чуть не каждые два дня, а ведь еще есть еврокубки. Добавим, что вчера в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов. УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне.

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Также о коронавирусе в Лондоне рассказал легенда "Динамо" Сергей Балтача: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас". Обладатель Кубка Кубков-1986, давно проживающий в Лондоне, рассказал о покупке туалетной бумаги и коронавирусе-2.

Добавим, что в Англии хотят возобновить чемпионат в мае, несмотря на риски – на кону огромные деньги. Премьер-лига потеряет огромные деньги от телетрансляторов, если сезон не завершится в указанный срок.

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