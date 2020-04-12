Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Англии придумали, как доиграть футбольный чемпионат – даже со зрителями на трибунах

12 апреля, 10:04

Вадим Авдасев

Поступило предложение ввести особые паспорта здоровья для болельщиков

Руководители английской Премьер-лиги продолжают думать, как бы побыстрее продолжить сезон. И неожиданно даже возник вариант, который позволит проводить матчи даже с болельщиками на трибунах. К слову, читайте, как легенда "Ливерпуля" сдал положительный тест на коронавирус

Правда, прежде всего, возможность играть с публикой на стадионах должны одобрить органы здравоохранения. Тем не менее, как сообщает британское издание Mirror, такой вариант рассматривают. Для этого боссы АПЛ намерены провести специальное тщательное обследование игроков и персонала клубов перед матчами. А для фанатов ввести так называемые "паспорта здоровья". Там будет храниться вся информация о состоянии здоровья болельщика за последнее время и будут делаться пометки при посещении каждой игры. Именно при наличии такого документа с отметками о том, что человек здоров, фанам позволят покупать билеты.

Вероятно, публики на матчах будет меньше, чем в обычные времена. Однако такой вариант заслуживает внимания.

Реклама

Узнайте пессимистическое мнение бельгийского вирусолога о продолжении футбольного сезона.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Смотрите, как лидер Премьер-лиги, "Ливерпуль", проиграл мадридскому "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сезон чемпионат Англии продолжение коронавирус

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...