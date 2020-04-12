В Англии придумали, как доиграть футбольный чемпионат – даже со зрителями на трибунах

Руководители английской Премьер-лиги продолжают думать, как бы побыстрее продолжить сезон. И неожиданно даже возник вариант, который позволит проводить матчи даже с болельщиками на трибунах. К слову, читайте, как легенда "Ливерпуля" сдал положительный тест на коронавирус

Правда, прежде всего, возможность играть с публикой на стадионах должны одобрить органы здравоохранения. Тем не менее, как сообщает британское издание Mirror, такой вариант рассматривают. Для этого боссы АПЛ намерены провести специальное тщательное обследование игроков и персонала клубов перед матчами. А для фанатов ввести так называемые "паспорта здоровья". Там будет храниться вся информация о состоянии здоровья болельщика за последнее время и будут делаться пометки при посещении каждой игры. Именно при наличии такого документа с отметками о том, что человек здоров, фанам позволят покупать билеты.

Вероятно, публики на матчах будет меньше, чем в обычные времена. Однако такой вариант заслуживает внимания.

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