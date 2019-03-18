В Англии считают, что Роман Абрамович сменит тренера быстрее, чем Игорь Суркис

После разгрома "Динамо" наставник "Челси" пошатнул свои позиции поражением от "Эвертона"

Сарри и Хацкевич. Фото: AFP

В Англии считают, что Роман Абрамович сменит тренера быстрее, чем Игорь Суркис //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f90/0aa/5c8f900aa1bc2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f90/0aa/5c8f900aa1bc2.png 2019-03-18T14:38:00+02:00 Футбол После разгрома "Динамо" наставник "Челси" пошатнул свои позиции поражением от "Эвертона"

"Челси" может использовать перерыв на матчи сборных, чтобы уволить главного тренера Маурицио Сарри. Как сообщает Express, хозяин "Челси" Роман Абрамович может воспользоваться тем, что команда не сыграет до 31 марта, а это значит, что у Абрамовича есть время подыскать итальянцу замену.

Разгром киевского "Динамо" не сильно упрочил позиции Сарри в "Челси", так как уже на уикенде его команда проиграла "Эвертону" в чемпионате Англии – 0:2. Это значительно усложнило "Челси" задачу по попаданию в топ-4 по итогам сезона: "синие" остались шестыми в турнирной таблице АПЛ.

Интересно, что еще буквально накануне главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич приводил в пример журналистам терпение Романа Абрамовича по отношению к Сарри. На вопрос о своем возможном уходе, белорус ответил "Профутболу": "Отставка? Тогда Сарри нужно было увольнять еще до матчей с нами, но там человек работает, и все уже забыли, а вы про какие-то отставки. Тогда тут после каждой игры нужно убирать тренера".

Как сообщалось ранее, Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку.

Также сообщалось, что в Англии "совы" уволили обидчика Андрея Шевченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Англии считают, что Роман Абрамович сменит тренера быстрее, чем Игорь Суркис". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.