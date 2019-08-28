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В Англии впервые с 1992 года футбольный клуб исключен из чемпионата

28 августа, 11:27

"Бери" покинул третий дивизион из-за финансовых проблем

Английский футбольный клуб "Бери" был исключен из третьего дивизиона национального чемпионата из-за проблем с финансированием. Заседание совета Английской футбольной лиги (EFL) приняло решение исключить клуб в связи с тем, что владелец "Бери" не сумел предоставить доказательства финансовой состоятельности клуба. Владелец "Бери" Стив Дейл пытался продать клуб, однако не сумел сделать это в установленный лигой срок. Исключение клуба стало первым подобным случаем с 1992 года, тогда из четвертого дивизиона был исключен футбольный клуб "Мейдстоун".

"Полностью рассмотрев все доступные варианты, в том числе ряд выражений заинтересованности о приобретении клуба, предоставленных EFL, совет лиги единогласно и с огромным сожалением принял решение о выводе из состава членов лиги футбольного клуба "Бери", – говорится в сообщении.

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Таким образом, количество участников третьего дивизиона чемпионата Англии текущего сезона сократилось с 24 до 23, также будет сокращено количество команд, которые вылетают из лиги до трех с той целью, чтобы в следующем сезоне количество команд вновь стало прежним.

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Также сообщается, что другой клуб третьего дивизиона "Болтон" получил от совета EFL две недели на выполнение требований лиги по финансовым вопросам, в случае если клуб не сможет решить проблемы, он также будет исключен.

Футбольный клуб "Бери" был образован 134 года назад, за время своего существования он два раза становился победителем Кубка Англии (1900, 1903). В этом году "Болтону" исполнилось 145 лет, он является одним из самых старых клубов мира. В 1888 году он стал одним из клубов – основателей чемпионата Англии по футболу. В общей сложности "Болтон" провел 73 сезона в высшем дивизионе чемпионата Англии. Команда четырежды выигрывала Кубок Англии (1923, 1926, 1929, 1958).

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Источник: ТАСС

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