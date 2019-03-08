В Англии вратарь Шмейхель забил потрясающий гол пяткой

Голкипер "Лестера" ошеломил своих партнеров, "парашютом" отправив за спину своему коллеге невероятный по красоте мяч

Каспер Шмейхель - вратарь-забивала. Фото: Getty Images

В Англии вратарь Шмейхель забил потрясающий гол пяткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/196/6f9/5c81966f9ed54.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/196/6f9/5c81966f9ed54.png 2019-03-08T01:40:00+02:00 Футбол Голкипер "Лестера" ошеломил своих партнеров, "парашютом" отправив за спину своему коллеге невероятный по красоте мяч

Вратарь Лестера Каспер Шмейхель продемонстрировал, что прекрасно умеет не только отражать удары соперника. На тренировке команды Каспер отличился просто фантастическим голом – "парашютиком" пяткой, ошеломив своих одноклубников.

Отметим, что Шмейхель забивал ранее даже в в официальных матчах. В 2014 году в игре Чемпионшипа против Йовилла голкипер спас свою команду от поражения. Правда, тот гол сначала ошибочно записали на Криса Вуда, который добил мяч в сетку ворот.

В нынешнем сезоне АПЛ после 29 туров "Лестер" набрал 35 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице.

Как сообщалось ранее, новому тренеру Каспера Шмейхеля – Брендану Роджерсу - дадут денег на "115 Марьянов Шведов".

Также сообщалось, что стоило коучу "Лестера" покинуть Шотландию, где он работал до этого, как его дом под Глазго тут же ограбили. Домушники вынесли из особняка медали и трофеи, завоеванные Роджерсом во время работы в "Селтике". Во время визита непрошеных гостей жена и 6-летняя дочка Роджерса спрятались в ванной.

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