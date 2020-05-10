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В английском клубе три новых случая заражения коронавирусом

10 мая, 15:12

Александр Трикиша

Имена заразившихся игроков не называют

Исполнительный директор клуба английской Премьер-лиги "Брайтон" Пол Барбер сообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе. Это третий случай заражения коронавирусной инфекцией в команде. Имена заразившихся игроков не называют.

"Это проблема. К сожалению, вчера мы получили положительный результат теста на коронавирус третьего игрока. Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы защитить игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также минимизировать риск заражения, насколько это возможно", – приводит слова Барбера Sky Sports.

Сегодня стало известно, когда Зинченко и Ярмоленко проверят на коронавирус. Проверка всех игроков на коронавирус обойдется Премьер-лиге в 4 миллиона фунтов.

Ранее мы писали, что Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде. Сезон в Премьер-лиге Англии, где выступают два легионера из Украины, возобновят с особым протоколом безопасности.

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Также сообщалось, что в Англии опасаются бунта футболистов из-за матчей в условиях пандемии. Игроки могут отказаться выходить на поле, пока коронавирус полностью не уйдет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня|Спорт

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