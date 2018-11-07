В Аргентине спор футбольных фанатов завершился поджогом дома

Болельщики поспорили о победителе Кубка Либертадорес, после чего один из них сжег дом другого

В небольшом аргентинском городе Аполстолес два фаната поспорили о победителе предстоящего матча между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейтом". Спор закончился тем, что один сжег дом другого. Сообщается, что 29-летний Артуро жил с бывшим мужем сестры Оскаром. Вдвоем они отправились к общим друзьям, где и завязался спор на тему будущего победителя Кубка Либертадорес. Оскар обиделся на сожителя и покинул дом, чтобы забрать вещи.

Позже выяснилось, что дом, в котором Артуро приютил экс-родственника, окутан пламенем. Все личные вещи сгорели. Из людей никто не пострадал. Полиция объявила главного подозреваемого Оскара в розыск. Предполагаемый злоумышленник пока не найден.

Первый матч финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейтом" состоится 10-го ноября.

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