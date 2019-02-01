В Аргентине умер отец девушки Криштиану Роналду

Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом

Джорджина улетела в Аргентину. Фото: Instagram

В Аргентине умер отец девушки Криштиану Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/458/df8/5c5458df80565.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/458/df8/5c5458df80565.jpg 2019-02-01T16:34:00+02:00 Футбол Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом

Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, умер в Аргентине в возрасте 70 лет, сообщает Hola. По данным издания, Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом, произошедшим у него два с половиной года назад. Отмечается, что несколько дней назад подруга Роналду вылетела на родину, чтобы быть с близкими в трудный момент.

Папа Джорджины в прошлом был профессиональным футболистом, а также работал в Испании тренером.

В октябре прошлого года появилась информация, что отец модели дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик. В 2003 году он был осужден на 11 лет за неудачную попытку контрабанды партии кокаина стоимостью более чем 100 тысяч фунтов из Испании во Францию. Он получил досрочное освобождение в 2008 году, но вскоре вернулся за решетку, попавшись на контрабанде партии гашиша стоимостью в 1 млн фунтов из Марокко в Испанию. Он получил два года тюрьмы и был освобожден в 2013 году.

Напомним, что 33-летний Криштиану и 25-летняя Джорджина воспитывают четверых детей: рожденных суррогатными матерями Криштиану-младшего и двойняшек Матео и Еву, а также общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в ноябре прошлого года.

Ранее Криштину Роналду пожертвовал костный мозг сыну полузащитника "Бенфики" и сборной Португалии Карлуша Мартинша.

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