В Аргентине умер отец девушки Криштиану Роналду
Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом
Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, умер в Аргентине в возрасте 70 лет, сообщает Hola. По данным издания, Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом, произошедшим у него два с половиной года назад. Отмечается, что несколько дней назад подруга Роналду вылетела на родину, чтобы быть с близкими в трудный момент.
Папа Джорджины в прошлом был профессиональным футболистом, а также работал в Испании тренером.
В октябре прошлого года появилась информация, что отец модели дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик. В 2003 году он был осужден на 11 лет за неудачную попытку контрабанды партии кокаина стоимостью более чем 100 тысяч фунтов из Испании во Францию. Он получил досрочное освобождение в 2008 году, но вскоре вернулся за решетку, попавшись на контрабанде партии гашиша стоимостью в 1 млн фунтов из Марокко в Испанию. Он получил два года тюрьмы и был освобожден в 2013 году.
Напомним, что 33-летний Криштиану и 25-летняя Джорджина воспитывают четверых детей: рожденных суррогатными матерями Криштиану-младшего и двойняшек Матео и Еву, а также общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в ноябре прошлого года.
Ранее Криштину Роналду пожертвовал костный мозг сыну полузащитника "Бенфики" и сборной Португалии Карлуша Мартинша.
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