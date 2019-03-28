В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча, но она доработала поединок до конца

После матча врачи диагностировали у пострадавшей серьезный ожог

Фото: AFP

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча, но она доработала поединок до конца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg 2019-03-28T15:15:05+02:00 Футбол После матча врачи диагностировали у пострадавшей серьезный ожог

Во время матча в аргентинской лиге Сан-Хуана фанат бросил в судью Розану Паз термос с кипятком, сообщает AS. Женщина-арбитр работала лайнсменом в матче "Маркесадо" – "Сан-Мартин". В конце матча один из помощников судьи ошибся, остановив атаку хозяев поля. Разозленный этим решением, болельщик "Маркесадо" бросил в Паз, не имевшую отношения к этому решению, термос с кипятком.

46-летняя Паз попросила главного судью облить ее холодной водой из бутылки. Она доработала до конца игры, после чего была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезный ожог. Однако арбитр не собирается уходить из футбола.

"Неважно, кто атакован: мужчина или женщина. Такого не должно быть во время встреч. Но я не собираюсь сдаваться", – заявила Паз.

Ранее мы писали, что в Аргентине переименовали футбольную лигу в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы. Аргентинский футболист трагически погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

Также сообщалось, что тренеру "Ривер Плейт" установят самый большой футбольный памятник в мире. Руководство клуба попросило болельщиков поучаствовать в сборе средств на памятник.

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