В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча, но она доработала поединок до конца
После матча врачи диагностировали у пострадавшей серьезный ожог
Во время матча в аргентинской лиге Сан-Хуана фанат бросил в судью Розану Паз термос с кипятком, сообщает AS. Женщина-арбитр работала лайнсменом в матче "Маркесадо" – "Сан-Мартин". В конце матча один из помощников судьи ошибся, остановив атаку хозяев поля. Разозленный этим решением, болельщик "Маркесадо" бросил в Паз, не имевшую отношения к этому решению, термос с кипятком.
46-летняя Паз попросила главного судью облить ее холодной водой из бутылки. Она доработала до конца игры, после чего была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезный ожог. Однако арбитр не собирается уходить из футбола.
"Неважно, кто атакован: мужчина или женщина. Такого не должно быть во время встреч. Но я не собираюсь сдаваться", – заявила Паз.
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