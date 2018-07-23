В Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник

В Аргентине в ночь с 22-го на 23-е июля был убит вратарь Факундо Эспиндола. Эспиндола выступал за клуб "Альмагро" во втором дивизионе Аргентины. Голкипер получил смертельный удар ножом в грудную клетку. Сообщается, что вратарь гулял с друзьями, когда в его адрес из проезжавшей машины прозвучали оскорбления. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

В убийстве подозревается бывший одноклубник Эспиндолы Науэль Овьедо, который уже арестован при попытке бежать вместе с подельником.

Ранее мы сообщали, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

Позже стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за сутки. По данным следствия, его соучастник остается в розыске, но его имя уже известно.

Ранее мы писали, что американский баскетболист Тайлер Ханикатт погиб в перестрелке с полицией.