В Армении досрочно завершили чемпионат по футболу, но коронавирус здесь не при чем

Пять команд были дисквалифицированы на различные сроки за участие в договорных матчах

В Армении досрочно завершили сезон в Первой лиге первенства по футболу, но причиной стал не злополучный коронавирус. Такое решение Исполком Федерации футбола Армении принял после рассмотрения дела о договорных матчах в лиге. Пять команд – "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван" – были дисквалифицированы на различные сроки. Также под санкции попали 58 человек, 44 из них были отстранены от футбола пожизненно.

"Решения были приняты по отношению к тем клубам, в случае которых ФФА получила обоснованные, неоспоримые доказательства от международных организаций и правоохранительных органов. Те доказательства, которые мы получили от наших международных коллег, будут переданы в правоохранительные органы РА. Впрочем, на этом данный процесс не заканчивается. Созданная в ФФА Экспертная группа будет работать и дальше с целью выявления всех возможных побочных случаев. Кроме того, в этом году была введена система лицензирования для клубов Первой лиги. Это поможет предотвратить появление клубов неизвестного происхождения. Наша цель – искоренить коррупцию и систему договорных игр в армянском футболе", – заявил глава ФФА Армен Меликбекян.

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