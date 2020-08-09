В Армении в молодом возрасте умер переболевший коронавирусом футболист: названа причина смерти

Левону Касабогляну, выступавшему в свое время за "Арарат", было 34 года. В последнее время он работал тренером

Бывший футболист "Улисса", "Арарата" и ряда других армянских команд Левон Касабоглян скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Арарат".

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По данным издания Sputnik Армения, Левон Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти стала остановка сердца.

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Стоит отметить, что последней командой в игровой карьере Левона Касабогляна была "Нарва", с которой он стал бронзовым призером чемпионата Эстонии-2010. Последнее время Левон был тренером команды "Академия Онтустик", выступающей в Первой лиге Казахстана.

Добавим, что отец Левона Касабогляна Самвел Касабоглян – известный армянский тренер, дважды становившийся чемпионом своей страны. Братья Левона, Армен и Микаел, также занимались футболом.

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Левон Касабоглян / Фото: news.am

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