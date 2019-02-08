В атаке Соль – голов ноль: "Динамо" не может выиграть на сборах три матча подряд
Киевляне в трех матчах забили всего один мяч, а их главный форвард пока "молчит"
Киевское Динамо не смогло выиграть в третьем спарринге подряд на сборах в Испании. В очередном контрольном матче подопечные Александра Хацкевича встречались с еще одним участником 1/16 финала Лиги Европы шведским "Мальме". Новичок команды испанский нападающий Фран Соль провел на поле весь матч, но снова не сумел отличиться забитыми мячами. Недавно его игру прокомментировал эксперт Вадим Евтушенко: "Солю нужно попадать в пустые ворота".
"Динамо" – "Мальме" – 0:0
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Алибеков (Шабанов, 46), Миколенко, Че Че (Шепелев, 46), Буяльский, Шапаренко (Русин, 72), Вербич, Цыганков, Соль.
Напомним, что в последнем поединке на сборе в Испании "Динамо" проиграло американскому "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 1:3. Матч против "Мальме" – предпоследний а сборе, впереди – поединок против норвежской "Волеренги", который пройдет 9 февраля.
А перед этим "Динамо" не смогло обыграть шестую команду Швеции на сборе в Испании. Дважды на выручку "Эстерсунду" приходил каркас ворот – сначала после удара Шапаренко, а затем перекладину на прочность проверил Вербич.
На днях"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчем с "Олимпиакосом" 14 февраля.
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