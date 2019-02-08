В атаке Соль – голов ноль: "Динамо" не может выиграть на сборах три матча подряд

Киевляне в трех матчах забили всего один мяч, а их главный форвард пока "молчит"

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В атаке Соль – голов ноль: "Динамо" не может выиграть на сборах три матча подряд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d9a/302/5c5d9a3024530.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d9a/302/5c5d9a3024530.jpg 2019-02-08T17:04:00+02:00 Футбол Киевляне в трех матчах забили всего один мяч, а их главный форвард пока "молчит"

Киевское Динамо не смогло выиграть в третьем спарринге подряд на сборах в Испании. В очередном контрольном матче подопечные Александра Хацкевича встречались с еще одним участником 1/16 финала Лиги Европы шведским "Мальме". Новичок команды испанский нападающий Фран Соль провел на поле весь матч, но снова не сумел отличиться забитыми мячами. Недавно его игру прокомментировал эксперт Вадим Евтушенко: "Солю нужно попадать в пустые ворота".

"Динамо" – "Мальме" – 0:0

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Алибеков (Шабанов, 46), Миколенко, Че Че (Шепелев, 46), Буяльский, Шапаренко (Русин, 72), Вербич, Цыганков, Соль.

Напомним, что в последнем поединке на сборе в Испании "Динамо" проиграло американскому "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 1:3. Матч против "Мальме" – предпоследний а сборе, впереди – поединок против норвежской "Волеренги", который пройдет 9 февраля.

А перед этим "Динамо" не смогло обыграть шестую команду Швеции на сборе в Испании. Дважды на выручку "Эстерсунду" приходил каркас ворот – сначала после удара Шапаренко, а затем перекладину на прочность проверил Вербич.

На днях"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчем с "Олимпиакосом" 14 февраля.

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