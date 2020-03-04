Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

"В "Барселоне" царит хаос": сын легенды клуба раскритиковал каталонцев

4 марта, 20:28

Максим Перепелица

Йорди Кройфф недоволен положением испанского гранда

Бывший полузащитник "Барселоны" Йорди Кройфф, сын экс-игрока и тренера каталонского клуба Йохана Кройффа, поделился мнением о происходящем в стане каталонцев.

"Думаю, на "Барселону" очень влияет шум СМИ и нестабильность внутри клуба. Я не знаю, насколько стабилен "Реал", но похоже на то, что в "Барселоне" сейчас царит полный хаос", – отметил Кройфф.

Читайте также: "Барселона" планирует хорошенько усилиться летом – одна из главных целей – старый знакомый

На текущий момент "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Кике Сетьена уступила место на вершине "Реалу", проиграв в очной битве в Мадриде со счетом 0:2. Безголевая серия Месси в играх с мадридским клубом достигла 430 минут.

Ранее мы рассказывали, что не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Смотрите, как лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси забивает в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании

Источник: sport.es

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...