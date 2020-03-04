"В "Барселоне" царит хаос": сын легенды клуба раскритиковал каталонцев

Бывший полузащитник "Барселоны" Йорди Кройфф, сын экс-игрока и тренера каталонского клуба Йохана Кройффа, поделился мнением о происходящем в стане каталонцев.

"Думаю, на "Барселону" очень влияет шум СМИ и нестабильность внутри клуба. Я не знаю, насколько стабилен "Реал", но похоже на то, что в "Барселоне" сейчас царит полный хаос", – отметил Кройфф.

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На текущий момент "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Кике Сетьена уступила место на вершине "Реалу", проиграв в очной битве в Мадриде со счетом 0:2. Безголевая серия Месси в играх с мадридским клубом достигла 430 минут.

Ранее мы рассказывали, что не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

Смотрите, как лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси забивает в Лиге чемпионов:

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