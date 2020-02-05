В "Барселоне" назревает нешуточный конфликт: в дело вмешался разгневанный Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Реклама

В испанской "Барселоне" разгорелся скандал с участием двух звезд команды. Бывший игрок клуба Эрик Абидаль, который занимает должность спортивного директора, рассказал об уходе с поста главного тренера Эрнесто Вальверде.

Читайте также: безвыходная ситуация Месси – аргентинец играет через боль из-за нехватки нападающих

"Такие решения принимать нелегко, но после матча с "Реалом" 18 декабря мы начали предметно работать над над уходом Вальверде. Многие игроки не были удовлетворены Вальверде или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в коллективе", – сказал тогда француз.

На его слова у себя в Instagram отреагировал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях. Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке. Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего, за принимаемые ими решения. Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности", – написал Месси.

Смотрите также, как Месси забивал "Боруссии" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама