В "Барселоне" определились с игроком, которого продадут ради возвращения Неймара

Чтобы подсобрать деньжат на камбек звездного скандалиста из "ПСЖ", каталонцы расстанутся с другим бразильцем

"Барселона" придумала, как ускорить возвращение Неймара из Парижа на "Камп Ноу". Как сообщает ESPN, каталонский гранд собирается выставить на трансфер своего бразильского полузащитника Артура Мело, чтобы выручить деньги – либо на покупку Неймара из "ПСЖ", либо на приобретение Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Читайте также: Это не Месси: Неймар и Мбаппе отказались от понижения зарплаты во время пандемии

По данным СМИ, "Барселона" оценивает 23-летнего бразильца Мело в 60 миллионов евро и считает, что его продажа поможет собрать средства на Неймара или Мартинеса. Хотя, что интересно, ранее сам Мело выражал желание остаться в Каталонии, несмотря на интерес к нему со стороны "Тоттенхэма" и "Ювентуса".

Реклама

Отметим, что контракт Артура Мело с "Барселоной" истекает в 2024 году. В текущем сезоне испанской Примеры полузащитник забил 3 гола в 16 матчах.

Артур Мело / Фото: Getty Images

Реклама Неймар / Фото: Reuters

Читайте также: Он играет не только в футбол: Неймар на карантине сел за пианино и исполнил хит Джона Ледженда

Ранее сообщалось, чторади возвращения в "Барселону" Неймар готов на сумасшедшие жертвы. В случае камбека в Каталонию годовой доход бразильца уменьшится с 52 до 22 млн евро, поскольку он потеряет деньги от рекламного контракта с Национальным банком Катара.

Смотрите, как забивает Неймар

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама