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В "Барселоне" определились с игроком, которого продадут ради возвращения Неймара

30 апреля, 13:05

Олег Люлька

Чтобы подсобрать деньжат на камбек звездного скандалиста из "ПСЖ", каталонцы расстанутся с другим бразильцем

"Барселона" придумала, как ускорить возвращение Неймара из Парижа на "Камп Ноу". Как сообщает ESPN, каталонский гранд собирается выставить на трансфер своего бразильского полузащитника Артура Мело, чтобы выручить деньги – либо на покупку Неймара из "ПСЖ", либо на приобретение Лаутаро Мартинеса из "Интера".

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По данным СМИ, "Барселона" оценивает 23-летнего бразильца Мело в 60 миллионов евро и считает, что его продажа поможет собрать средства на Неймара или Мартинеса. Хотя, что интересно, ранее сам Мело выражал желание остаться в Каталонии, несмотря на интерес к нему со стороны "Тоттенхэма" и "Ювентуса".

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Отметим, что контракт Артура Мело с "Барселоной" истекает в 2024 году. В текущем сезоне испанской Примеры полузащитник забил 3 гола в 16 матчах.

Артур Мело

Артур Мело / Фото: Getty Images

Неймар

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Неймар / Фото: Reuters

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Ранее сообщалось, чторади возвращения в "Барселону" Неймар готов на сумасшедшие жертвы. В случае камбека в Каталонию годовой доход бразильца уменьшится с 52 до 22 млн евро, поскольку он потеряет деньги от рекламного контракта с Национальным банком Катара.

Смотрите, как забивает Неймар

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Барселона чемпионат Испании Неймар Артур Мело

Источник: Сегодня|Спорт

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