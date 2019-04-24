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В Башкирии в честь футбольного арбитра назвали мусорный полигон

Сегодня, 12:14

Болельщики возмутились работой рефери на матче "Уфа" – "Арсенал"

Владимир Москалев. Фото tsn24.ru
Владимир Москалев. Фото tsn24.ru.

В селе Урман-БишкадакБашкирии появился мусорный полигон имени футбольного судьи Владимира Москалева. Решение о присвоении такого названия закреплено в специальном постановлении сельсовета. У свалки присутствует соответствующая табличка.

Москалев судил матч 24-го тура чемпионата России "Уфа" – "Арсенал", прошедший 20 апреля в столице Башкирии. Хозяева проиграли со счетом – 1:2, а работа Москалева вызвала недовольство у болельщиков.

"У нас вся деревня была возмущена его судейством, – сказал глава сельсовета. – И его имени – вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение".

Кроме того, в одном из кафе Уфы появилось блюдо из баранины имени Москалева. "Уч-Панжа имени Москалева. Три шампура олицетворяют судейский беспредел, безответственность и безграмотность, врезавшиеся в наше сердца навеки", — говорится в аннотации к блюду.

INSTAGRAM (@chaikhana_ufa)

Ранее мы писали, что российский футболист попал мячом в пролетавшего над полем голубя.

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Тег футбол, чемпионат России, арбитр

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