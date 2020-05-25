В бассейне Роналду случилось "ДТП": Джорджина на пони столкнулась с каретой

5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду и его большая родня продолжают сходить с ума во время соревновательной паузы. Теперь уже в Турине. Джорджина Родригес, возлюбленная португальского нападающего "Ювентуса", показала, как они со своими детьми резвятся в домашнем закрытом бассейне. Напомним, ранее невеста отомстила Роналду и заплела ему косичку, сидя на шее у футболиста.

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"Мы шли, не глядя друг на друга, но зная, что должны встретиться", – подписала милое фото Джорджина, которая каталась на надувном пони. При этом дети ехали по воде кто на машине, а кто – на карете. Немудрено, что в определенный момент в бассейне случилось "ДТП" и возникла пробка

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четырех детей – сына Криштиану-младшего (9 лет) и двойню Еву и Матео (по 2 годика) от суррогатных матерей, а также 2-летнюю дочку Алану Мартину, которую футболисту родила его нынешняя возлюбленная.

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Ранее мы писали, что невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в Испании.

Также сообщалось, что горячую тренировку возлюбленной Роналду испортила дочка. Джорджина делала упражнения со спортивной резинкой, а рядом играла дочурка Алана Мартина. Когда малышке стало скучно, она подошла к телефону, на который мама записывала видео, и перевернула его.

Кроме того, ранее Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".

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