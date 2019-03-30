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В Беларуси для Диего Марадоны сделали эксклюзивный мотоцикл

Сегодня, 13:44

Легендарный футболист занимает почетную должность в брестском "Динамо"

Мотоцикл для Марадоны
Мотоцикл для Марадоны. Фото: tut.by
В Беларуси для Диего Марадоны сделали эксклюзивный мотоцикл //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f56/786/5c9f56786cfb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f56/786/5c9f56786cfb6.jpg Футбол Легендарный футболист занимает почетную должность в брестском "Динамо"

В Бресте представили мотоцикл, который станет подарком руководителю местного "Динамо" Диего Марадоне. Имя дали мотоциклу – "Я Диего". Оно нанесено по обе стороны разрисованного в клубные (бело-голубые) цвета топливного бака. Отмечается, что на работу у белорусских мастеров ушло около года. Байк создавался на основе Harley-Davidson 2018 года выпуска.

Мотоцикл выполнен в черно-золотом цвете. Сзади его украшает длинный красный фонарь, передняя фара выполнена в форме цифры 10 – под этим номером играл Марадона. Колпаки переднего колеса представляют собой "Золотой мяч", награда лучшему футболисту чемпионата мира 1986 года. После презентации в Бресте байк отправят контейнером Марадоне, который в настоящее время тренирует мексиканский клуб "Дорадос".

Напомним, в мае прошлого года Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Беларуси. В клубе Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями. Какова судьба его работы в Беларуси теперь пока остается загадкой. 

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Тег мотоцикл, Диего Марадона, Динамо Брест

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Источник:

MatchDay

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