В Беларуси футболист разрыдался после того, как его заменил тренер: эхо крушения Милевского

21-летний полузащитник Василий Совпель не смог сдержать своих эмоций после того, как тренер убрал его с поля

Поединок девятого тура чемпионата Беларуси, в котором "Энергетик-БГУ" обыграл со счетом 2:1 Артема Милевского и его брестское "Динамо", ознаменовался необычными для футбола эмоциями одного из участников этого матча.

21-летний полузащитник минского "Энергетика" Василий Совпель вышел на замену на 68-й минуте игры. Однако уже через 15 минут тренер "Энергетика" Владимир Белявский усадил парня обратно на скамейку запасных, так как тот не оправдал возложенных на него ожиданий. "Не сумел войти в игру", – объяснил коуч.

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Молодой футболист настолько близко к сердцу принял решение тренера, что, усевшись на скамейку, разрыдался, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Слезы Василия Совпеля еще долго будут вспоминать не только болельщики Беларуси, но и зрители из других стран, устремившие свои взоры на этот чемпионат ввиду того, что других соревнований, за которыми можно следить во время пандемии, почти нет. Исключение – возобновленная Бундеслига.

Василий Совпель / Фото: YouTube

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Отметим, что после 9 туров "Энергетик-БГУ" с расплакавшимся Совпелем неожиданно занимает в чемпионате Беларуси высокое третье место, всего лишь одно очко уступая лидеру – борисовскому БАТЭ.

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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