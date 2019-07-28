В Беларуси рекорд: футболист вышел на поле в возрасте 58 лет

Николай Метлицкий сыграл за клуб "Андердог" и отметился результативным пасом во второй лиге Беларуси

Николай Метлицкий - самый возрастной футболист в чемпионате Беларуси. Фото: Instagram

В чемпионате Беларуси по футболу сыграл 58-летний футболист. Им стал полузащитник клуба "Андердог" из поселка Чисть Минской области Николай Метлицкий, сообщает пресс-служба команды. Метлицкий вышел на поле в матче второй лиги страны против "СДЮШОР-3" и сделал результативный пас. Встреча закончилась со счетом 4:0. Игрок родился 13 ноября 1960 года, на поле он вышел в возрасте 58 лет, 8 месяцев и 13 дней.

Ранее рекорд страны принадлежал Юрию Пудышеву, который в 2010-м сыграл за брестское "Динамо" против БАТЭ в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.

В мировом футболе одними из самых возрастных действующих футболистов являются Кадзуеси Миура ("Иокогама", Япония, 50 лет), Бенгт Андерссон ("Сере", Швеция, 50 лет) и Ким Бьюн-Джи ("Чоннам Драгонс", Южная Корея, 46 лет).

Ранее в этом году был назван самый старый футболист в истории. Израильтянин иракского происхождения Исаак Хайик был включен в Книгу рекордов Гиннеса получил награду после того, как пропустил в свои ворота пять мячей. Исааку 73 года, он вратарь.

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