В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира

Нападающий БАТЭ Антон Сарока не выходил на связь все предыдущие сутки. Как стало известно, его забрали силовики

В Беларуси за участие в протестах задержан футболист национальной белорусской сборной и самого титулованного клуба страны БАТЭ Антон Сарока. Об этом сообщает "Прессбол". Ранее в Беларуси правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов.

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Сперва сообщалось, что 28-летний нападающий Антон Сарока пропал – в течение 12 августа он не выходил на связь. Позже стало известно, что футболист был задержан вечером 11 августа.

Отметим, что в активе Антона Сароки – 15 матчей за сборную Беларуси, в которых он забил 7 голов. В частности, форвард отличился в гостевом поединке против будущего чемпиона мира Франции в квалификации ЧМ-2018, проигранном белорусами со счетом 1:2.

Реклама Антон Сарока / Фото: Getty Images В тренде "Аталанта" – "ПСЖ": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов

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Добавим, что футболист БАТЭ Антон Сарока и хоккеист "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов – не единственные известные спортсмены, которых задержали во время протестов в Беларуси. Такая же судьба ранее постигла бойца смешанных единоборств Алексея Кудина.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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