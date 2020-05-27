В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постели

В откровенных фотосессиях возлюбленная Владислава Супряги Даша Савина чувствует себя, как рыба в воде

Пока футболисты украинской Премьер-лиги лишь готовятся к официальному возобновлению чемпионата, намеченному на 30 мая, во весь голос заявляют о себе их девушки и жены, выкладывая горячие снимки в соцсетях. Накануне стюардесса, покорившая игрока "Динамо" Соля, поразила формами на тренировке. А сегодня, опубликовав соблазнительные фотографии в постели, к подписчикам обратилась возлюбленная Владислава Супряги – Даша Савина.

"Доброе утро, мир", – поприветствовала фолловеров знойная блондинка.

Отметим, что модель и журналистка Даша Савина, которая давно встречается с Владиславом Супрягой, чувствует себя, как рыба в воде, участвуя в фотосессиях в эротическом белье. Или даже без него. Смотрите другие яркие фото девушки:

Напомним, 20-летний Владислав Супряга, чье сердце принадлежит красотке Даше Савиной, стал героем финала молодежного чемпионата мира-2019. В "золотом" поединке с Южной Кореей (3:1) нападающий киевского "Динамо", который на правах аренды выступает сейчас за "Днепр-1", оформил дубль. Не зря некоторое время назад его называли "новым Шевченко".

Владислав Супряга и его девушка Даша Савина / Фото: Instagram

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Отметим, что Супряга был признан лучшим футболистом месяца в Премьер-лиге перед остановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Что не удивительно – в 5 матчах этого года Владислав забил 6 мячей.

Ранее мы писали, что "Динамо" назвало такую цену на Супрягу,что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва. Стамбульский "Фенербахче" свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, что киевляне хотят за него 13 млн евро.

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