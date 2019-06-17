В Бельгии Малиновского обвинили в шантаже. За игрока заступилась беременная жена

Роксана Малиновская уверяет, что ее муж не намерен портить отношения с бельгийским "Генком"

Руслан Малиновский и его жена Роксана. Фото: Instagram

Трансферная "Санта-Барбара", в центре которой оказался полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, набирает обороты. Представители "Генка" обвинили Малиновского и желающего его приобрести "Аталанту" в использовании незаконных методов футбольного бизнеса. При этом за самого игрока заступилась его беременная жена Роксана.

Напомним, накануне лидер сборной Украины Малиновский обвинил в предательстве свой бельгийский клуб. "Меня обманули", – сказал Руслан, добавив, что "Генк" нарушил обещание продать его за разумную цену.

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

"Сумма, о которой говорит Малиновский, неверная. "Аталанта" предложила за него не 15 миллионов евро, а 10. Более того, они хотят рассчитаться за него шестью различными частями, – заявил в ответ на слова Малиновского тренер "Генка" U17 Димитрий де Конде, рассматривающий происходящее как попытку давления на чемпионов Бельгии. - Без соглашения на клубном уровне "Аталанта" уже пообещала нашему игроку щедрую заработную плату. Переговоры с игроком без разрешения клуба запрещены. Это нелепо, что пытаются сделать итальянцы".

В свою очередь, на обвинения со стороны Димитрия де Конде ответила беременная супруга Руслана Малиновского Роксана. "Не читайте все эти статьи, – написала Роксана у себя в Instagram. – Руслан – не тот человек, который хочет испортить отношения. Он всего лишь заботится о будущем своей семьи и хочет расти в профессиональном плане, как любой нормальной игрок".

Как сообщалось ранее, по данным бельгийских СМИ, "Генк" таки выторговал у "Аталанты" 20 млн евро за Малиновского. Если инсайд подтвердится, это будет самый дорогой трансфер с участием украинских футболистов в нынешнем году.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – отметил Луческу.

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