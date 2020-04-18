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Футболисты в защитных масках: в Бельгии озвучили оригинальный вариант возобновления сезона

18 апреля, 14:35

Александр Трикиша

Эксперты предлагают свои варианты возобновления футбольного сезона

Бельгийские клубы договорились о досрочном завершении чемпионата страны в связи с пандемией коронавируса, но под давлением УЕФА от этой идеи пришлось отказаться. Вирусолог Марк Ван Рантс, консультирующий правительство Бельгии, предложил свой вариант проведения футбольных матчей.

"Один из вариантов – рассмотреть вопрос о ношении масок во время игры. Конечно, речь не идет о хирургических масках, которые совершенно не подходят. В Интернете есть маски, которые могут носить американские футболисты или велосипедисты. Они более удобны", – заявил вирусолог в интервью Le Soir.

Напомним, руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Кроме "золота" Соболя, серебряные медали должны были достаться Роману Яремчуку, Игорю Пластуну и Роману Безусу из "Гента". Окончательное решение о судьбе чемпионата Бельгии будет принято на генеральной ассамблее 24 апреля.

Ранее УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов. При этом организация настаивает, что до 15 мая национальным ассоциациям не рекомендуется поднимать вопрос о досрочном завершении чемпионатов.

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маска чемпионат Бельгии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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