В Бельгии снова отложили решение о досрочном завершении сезона

В Бельгии подумывают доиграть чемпионат, если к началу мая в стране смягчат карантинные меры

Руководство профессиональной футбольной лиги Бельгии снова перенесло дату принятия решения о судьбе оставшейся части сезона-2019/2020. Как сообщает Sky Sports, голосование перенесено на 4 мая. К этому времени в стране могут смягчить карантинные меры, что позволит доиграть чемпионат.

Напомним, руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Данное решение должны были утвердить на генеральной ассамблее 15 апреля. Кроме "золота" Соболя, серебряные медали должны были достаться Роману Яремчуку, Игорю Пластуну и Роману Безусу из "Гента".

После угрозы от главы УЕФА Александера Чеферина о том, что бельгийские клубы могут быть отстранены от еврокубков, в Бельгии решили перенести собрание генеральной ассамблеи на 24 апреля.

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Напомним, что вслед за Бельгией о досрочном завершении сезона объявили в Нидерландах. Руководители лиги решили не определять чемпиона, а также не будет перехода между высшей и низшей лигами, что вызвало в стране скандал.

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