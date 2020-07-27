В борьбе за "Золотую бутсу" Иммобиле по голам догнал Левандовского

Итальянский форвард "Лацио" имеет еще два матча чемпионата в запасе

Обострилась борьба за приз лучшему бомбардиру европейского футбольного сезона 2019/2020. До сегодняшнего дня лидером оставался польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски. В 31 матче Бундеслиги 31-летний нападающий забил 34 мяча. В воскресенье вечером его догнал лучший голеадор итальянской Серии А. Смотрите результаты 36-го тура чемпионата Италии и турнирную таблицу.

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30-летнему капитану римского "Лацио" Чиро Иммобиле в последнем матче команды, против "Вероны", удалось сделать хет-трик. При этом столичные гости выиграли со счетом 5:1. Примечательно, что Чиро забил с игры на 84-й минуте, а в добавленное время к каждому из таймов – с 11-метровой отметки. Эти три гола позволили Иммобиле настичь Левандовского в споре за "Золотую бутсу". Однако у лидера атак "Лацио" есть преимущество: в чемпионате Италии проведут еще два тура, в которых Чиро постарается забить хотя бы разок.

Причем в спину Иммобиле дышит и португалец Криштиану Роналду. После первого гола в ворота "Сампдории" у него стал 31 забитый мяч в сезоне.

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Смотрите, как "Лацио" разгромил "Верону" на выезде в Серии А:

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