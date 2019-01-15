Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
28,02
32,13
УКР
Главная   Новости спорта   Новости футбола

В Бразилии футболист потерял сознание после удара молнии

Сегодня, 15:06

Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока

Фото: AFP
В Бразилии футболист потерял сознание после удара молнии https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dda/6a0/5c3dda6a0f2f2.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dda/6a0/5c3dda6a0f2f2.jpg Футбол Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока

В Бразилии во время матча Кубка Сан-Паулу юниорских команд в газон ударила молния. Защитник одной из команд Энрике потерял сознание и был доставлен в больницу. Игрок жаловался на боли в голове и ушах. Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока.

Ему повезло, ведь в истории футбола есть более трагические случаи с попаданием молнии. Так, в мае прошлого года в ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист. Два месяца спортсмен находился в медикаментозной коме. Тогда молния ударила в троих игроков прямо во время игры, но двое из них отделались легкими травмами.

А еще раньше бывший капитан сборной Бельгии умер от удара молнии во время серфинга. Экс-футболист хотел получить несколько уроков по серфингу во время отдыха на Бали.

Это не первый инцидент на Кубке Сан-Паулу, заинтересовавший мировые СМИ. Ранее мы писали, что медики на автомобиле переехали футболиста, ждавшего от них помощи на газоне. Судя по видео, сильных повреждений футболист не получил, а через несколько минут покинул поле на этом же автомобиле.

футбол, футболист

Вы сейчас просматриваете новость " В Бразилии футболист потерял сознание после удара молнии". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Левченко – о потенциальном новичке "Динамо": "Фран Соль сейчас в отличной форме, и в этом вся соль"

Сегодня, 13:28

Экс-сборник и бывший игрок "Виллем II" Евгений Левченко - о Фране Соле

Гарри Кейн пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13:19

Лидер "Тоттенхэма" получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед"

Пеле назвал футболиста, который может стать новым "Королем футбола"

Вчера, 22:17

Новым Пеле станет Килиан Мбаппе - так считает легендарный бразильский футболист

Экс-игрок сборной Португалии принял участие в чумовом телешоу: появилось видео странного танца

Вчера, 19:59

Рауль Мейрелеш выигрывал Лигу чемпионов, а сейчас развлекает телезрителей

Сульшер выбирает состав на матчи "Манчестер Юнайтед" с помощью Фергюсона

Вчера, 18:56

Шотландский специалист лично поспособствовал приглашению норвежца в клуб

Дортмундская "Боруссия" купила в Аргентине защитника

Вчера, 17:49

Леонардо Балерди является воспитанником "Бока Хуниорс"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира