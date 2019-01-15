В Бразилии футболист потерял сознание после удара молнии
Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока
В Бразилии во время матча Кубка Сан-Паулу юниорских команд в газон ударила молния. Защитник одной из команд Энрике потерял сознание и был доставлен в больницу. Игрок жаловался на боли в голове и ушах. Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока.
Ему повезло, ведь в истории футбола есть более трагические случаи с попаданием молнии. Так, в мае прошлого года в ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист. Два месяца спортсмен находился в медикаментозной коме. Тогда молния ударила в троих игроков прямо во время игры, но двое из них отделались легкими травмами.
А еще раньше бывший капитан сборной Бельгии умер от удара молнии во время серфинга. Экс-футболист хотел получить несколько уроков по серфингу во время отдыха на Бали.
Это не первый инцидент на Кубке Сан-Паулу, заинтересовавший мировые СМИ. Ранее мы писали, что медики на автомобиле переехали футболиста, ждавшего от них помощи на газоне. Судя по видео, сильных повреждений футболист не получил, а через несколько минут покинул поле на этом же автомобиле.
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