В Бразилии футболиста отстранили на два года за "непреднамеренное" употребление кокаина

Спортсмен утверждает, что принимал вещество непреднамеренно и не согласен с наказанием

/ Фото: AFP

В Бразилии вынесено решение по уругвайскому нападающему "Сан-Паулу" Гонсало Карнейро, в организме которого весной этого года нашли следы кокаина. Антидопинговый спортивный суд, рассмотрев это дело, постановил дисквалифицировать 24-летнего футболиста на два года.

Однако этот срок будет отсчитываться от 16 марта 2019 года, когда была взята проба. Таким образом, Карнейро уже отбыл 7 месяцев отстранения из назначенного срока.

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"Суд понял, что использование вещества не было преднамеренным, что его использование было во внесоревновательный период, но мы считаем, что дисквалификация чрезмерная, и мы намерены подать апелляцию", – сказал адвокат игрока Бичара Нету.

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Клуб уругвайца также не согласен с решением суда и готов поддержать футболиста в подаче апелляции. Карнейро перешел в "Сан-Паулу" в 2018 году из клуба "Дефенсор Спортинг".

Ранее мы писали, что знаменитый экс-игрок сборной Аргентины Клаудио Каниджа давно употребляет кокаин, под воздействием наркотиков спортсмен бил жену и из-за этого у нее 12 лет назад случился выкидыш.

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