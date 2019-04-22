В Бразилии надеются, что Неймар сыграет на Кубке Америки

Бразильский футболист восстанавливается после травмы ноги

Неймар. Фото: AFP

Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует вызвать нападающего "ПСЖ" Неймара на матчи Кубка Америки. Как сообщает El Mundo Deportivo, наставник бразильской команды считает, что у Неймара будет достаточно времени для того, чтобы оправиться от травмы и сыграть на Кубке Америки.

"До Кубка Америки еще достаточно много времени. Этого должно хватить для полного восстановления. Более того, я считаю, что Неймару хватит времени, чтобы подойти к этому турниру в лучшей форме, чем он был на чемпионате мира", – цитирует издание специалиста.

Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

Ранее звезда "Барселоны" Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки.

А Бразилия на удачу сыграет на Кубке Америки в нефартовой форме. Пятикратные чемпионы мира вернулись к цветам экипировки, которые не используют с 1950 года.

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