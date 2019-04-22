В Бразилии надеются, что Неймар сыграет на Кубке Америки
Бразильский футболист восстанавливается после травмы ноги
Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует вызвать нападающего "ПСЖ" Неймара на матчи Кубка Америки. Как сообщает El Mundo Deportivo, наставник бразильской команды считает, что у Неймара будет достаточно времени для того, чтобы оправиться от травмы и сыграть на Кубке Америки.
"До Кубка Америки еще достаточно много времени. Этого должно хватить для полного восстановления. Более того, я считаю, что Неймару хватит времени, чтобы подойти к этому турниру в лучшей форме, чем он был на чемпионате мира", – цитирует издание специалиста.
Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.
Ранее звезда "Барселоны" Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки.
А Бразилия на удачу сыграет на Кубке Америки в нефартовой форме. Пятикратные чемпионы мира вернулись к цветам экипировки, которые не используют с 1950 года.
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