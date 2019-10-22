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В Бразилии произошло невообразимое исцеление футболиста прямо во время матча

22 октября, 17:41

Лео Валенсия точно заслуживает Оскара

Лео Валенсия

Лео Валенсия / Фото: Instagram

Чилийский полузащитник "Ботафого" Лео Валенсия продемонстрировал чудеса регенерации в матче чемпионата Бразилии против ЦСА. Во время атаки соперника 28-летний Валенсия упал на поле в стыке и остался лежать на газоне.

Футболисты ЦСА не обратили на него внимания и продолжили осаждать ворота, но затем мяч отскочил к лежащему Лео. Тот мгновенно почувствовал себя лучше, поднялся на ноги и побежал на чужую половину поля.

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Ранее мы писали о жуткой травме вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией. В товарищеском матче со сборной Бразилии голкипер национальной команды Нигерии Фрэнсис Узохо получил ужасную травму.

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Напомним, что вратарь Нигерии Фрэнсис Узохо приезжал в Днепр, где его сборная играла товарищеский матч с Украиной. Тот поединок завершился волевой ничьей команды Андрея Шевченко.Украинцы отыгрались, уступая африканцам по ходу встречи 0:2.

Также мы писали, что игрок "Наполи" получил жуткую травму. Защитник "Наполи" Эльсейд Хюсай сломал грудину во время матча против "Торино" в чемпионате Италии. Он упал с двухметровой высоты и ударился спиной.

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травма чемпионат Бразилии

Источник: Сегодня|Спорт

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