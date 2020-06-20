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В Бразилии умер футбольный вратарь, променявший спорт на модельный бизнес

20 июня, 09:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виллиан Круз завершил карьеру в 26 лет и успел поработать парикмахером и моделью

Бывший вратарь бразильского клуба "АБС" из города Натал Виллиан Круз умер от сердечного приступа в возрасте 26-ти лет. Круз ушел из спорта в 2019 году, после чего работал в Сан-Паулу парикмахером и моделью. Последним его клубом был "Сан-Бернарду".

"Правление "АБС" от имени директоров, советников, членов и поклонников выражает свои соболезнования по поводу смерти бывшего вратаря клуба Виллиана Круза душ Сантуша. Вратарь был частью клуба с 2011 по 2016 год. Мы выражаем самые искренние сочувствия семье и друзьям в этот момент боли и грусти", – говорится в сообщении клуба.

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Отметим, что за последний месяцы в Бразилии скончались два футболиста. Некоторое время назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

А перед этим мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

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умер вратарь чемпионат Бразилии

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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