В Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист

В Бразилии трагически погиб 22-летний футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес. Футболист внезапно скончался во Флорианополисе во время процедуры физиотерапии. Игрок восстанавливался от травмы колена. О трагедии сообщил президент клуба Тато Морейра.

"Я был озадачен. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я поговорил с его сестрой и передал в клуб распоряжение семьи. Он восстанавливался после проблемы с коленом. За то короткое время, что он работал с нами, мы могли видеть, что он был хорошим парнем. Он работал и ходил в церковь. Он собирался нам помочь. Мы все встревожены", – приводит слова Морейры Globo Esporte.

Напомним, что 11 апреля не стало восходящей звезды мирового хоккея – на 26-м году жизни Колби умер после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

Ранее мы писали, что экс-главу футбола Бразилии выпустили из тюрьмы, чтобы он не подхватил коронавирус. В 2018 году суд приговорил Жозе Мария Марина к четырем годам тюрьмы.

Также сообщалось, что бразильское дерби без голов закончилось массовым побоищем. В поединке между "Гремио" и "Интернасьоналем" арбитр вручил 8 красных карточек.

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