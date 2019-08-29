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"В будущем мы встретимся снова": 9-летняя дочь экс-тренера сборной Испании умерла от рака

29 августа, 23:46

Юная девочка пять месяцев боролась с остеосаркомой, но не смогла побороть недуг

Луис Энрике

Луис Энрике / Фото: AFP

Бывший главный тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике в специальном заявлении на своей странице в Twitter сообщил, что его девятилетняя дочь Ксана скончалась днем 29 августа после продолжительной борьбы с остеосаркомой – раком костей.

26 марта Луис Энрике оставил расположение сборной перед поединком отбора на Евро-2020 против Мальты, затем от отсутствовал на матчах против Фарер и Швеции. Почти три месяца спустя, 19 июня, он объявил о своей отставке с поста главного тренера, не объяснив причин своего решения. В сборной Испании его заменил Роберт Морено.

"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем ​​в возрасте девяти лет после пяти напряженных месяцев борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим вас за поддержку в течение этих месяцев и ценим понимание.

Также поблагодарим персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их самоотверженность и лечение, врачей, медсестер и всех добровольцев. Особое упоминание заслужила команда священников в Сан-Хуан-де-Деу. Мы будем очень по тебе скучать, но будем каждый день помнить о нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая будет сопровождать нашу семью", – говорится в заявлении.

Напомним, что недавно 20-летний регбист был найден мертвым на следующий день после дебюта в новой команде. Причина смерти юного спортсмена не называется.

Ранее мы писали, что 20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм. Несколько лет назад Джоэл Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед".

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Источник: Сегодня|Спорт

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