В чемпионате Англии оценили достоинства полузащитника "Шахтера"

Бразильский полузащитник Бернард, который летом 2018 года на правах свободного агента перешел в английский "Эвертон" из "Шахтера", получил первую порцию серьезных комплиментов от британской прессы. Авторитетное издание FourFourTwo составило список из 10 лучших новичков Премьер-лиги сезона-2018/2019, в него попал и Бернард.

Экс-полузащитник "Шахтера" расположился как раз на 10-м месте. Его статистику в "Эвертоне" сложно назвать выдающейся – девять матчей в чемпионате Англии, 422 минуты игрового времени, две голевые передачи. Но авторы рейтинга объясняют логику включения Бернарда в рейтинг так: "Невысокий вингер с нулевым опытом в топ-лиге на удивление быстро приспособился к новым условиям. Вопреки пессимистичным прогнозам, карманная ракета показала себя на Мерсисайде. Особенно во время первого появления в стартовом составе в матче с "Лестером" (2:1) 6 октября".

Подтверждает эту мысль и авторитетный в прошлом игрок "Эвертона" Леон Осман: "Мы не были уверены в том, что может предложить Бернард. А оказалось, что он – как раз тот тип игрока, в котором мы нуждались".

Бернард, который, по слухам, подписал контракт с "Эвертоном" с космической зарплатой, действительно попал в приличную компанию. В топ-10 попали футболисты, за которых клубы платили очень приличные деньги. Только двое были оценены дешевле 20 млн евро, еще один – Хонни Кастро – пришел в "Вулверхэмптон" в аренду. В то же время возглавляет рейтинг Ричарлисон, который обошелся тому же "Эвертону" в 39,2 млн евро.

Напомним, что ранее по версии все того же FourFourTwo наставник "Шахтера" Паулу Фонсека обошел Жозе Моуриньо в рейтинге тренеров мира.