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В чемпионате Англии собираются солидно сократить зарплаты футбольных звезд

3 апреля, 12:21

Вадим Авдасев

Премьер-лига ищет варианты выхода из карантина и сокращения убытков

Несмотря на то, что чемпионат Англии считается самым богатым на планете, длительный простой из-за коронавируса не может не задеть и его. Владельцы клубов Премьер-лиги приходят к тому, что нужно сокращать зарплаты футболистов. К слову, недавно "Бавария" объявила о сокращении зарплат – как и "Ювентус", и "Барселона".

Предложения о существенном сокращении заработной платы игроков на фоне растущих финансовых проблем все чаще поступают от клубов. Как сообщает Sky News, высокопоставленные лица хотят, чтобы все 20 клубов АПЛ согласились на общее снижение зарплат игроков на 25%. В соответствии с одним из предложений, деньги будут возвращены игрокам в полном объеме, если сезон вдруг смогут завершить, играя при этом со зрителями на стадионах. Если же придется выступать без них, то вернут футболистам не всю сумму.

Учитывая масштабы оборота средств в английском футболе, в течение трех месяцев можно было бы сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов. Особенно с учетом зарплат в клубах-грандах: "Арсенале", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур" и других.

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Мы писали, что чемпионат Англии предложили завершить в Китае.

Вопрос урезания доходов футболистов собираются обсудить сегодня на видеоконференции.

Смотрите, как "Ливерпуль" сражался с "Челси" в Англии

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сокращение зарплаты карантин футбол чемпионат Англии коронавирус премьер-лига

Источник: isport.ua

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