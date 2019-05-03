В чемпионате Германии появится контроль личности при посещении туалета

В Германии придумали способ борьбы с туалетными вандалами на стадионах

Болельщики "Фортуны" из Дюссельдорфа. Фото: Getty Images

Клубы Бундеслиги недовольны поведением болельщиков "Фортуны". Фанаты клуба из Дюссельдорфа снискали себе ужасную репутацию, громя туалеты на гостевых стадионах. Среди пострадавших – уборные на аренах "Баварии", гладбахской "Боруссии", "Майнца" и "Вольфсбурга". Сама "Фортуна" также понесла материальные потери за поведение своих болельщиков – клуб заплатил около 150 тысяч евро штрафа за погромы.

В Бундеслиге придумали способ борьбы с вандалами. Теперь каждый болельщик "Фортуны", желающий посетить туалет во время гостевого матча, будет вынужден предъявить идентификационное фото стюардам на входе в уборную, сообщает Sport Witness. Это позволит в будущем вычислить нарушителя порядка. Данная система будет опробована на матче 32-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" – "Фортуна" (5 мая).

После 31 тура "Фортуна" (40 очков) идет на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Кстати, ранее мы писали, что у Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер согласился возглавить клуб, проваливший сезон.

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