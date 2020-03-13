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В чемпионате Германии решили сыграть еще один тур и лишь затем приостановить сезон

13 марта, 15:56

Вадим Авдасев

Бундеслига последним из еврочемпионатов топ-5 отреагировала на пандемию коронавируса

Чемпионат Германии последним из пяти самых сильных футбольных лиг Европы определился со своим ближайшим будущим. Первая и вторая Бундеслиги решили провести еще один тур – в ближайший уик-энд, после чего уйти на каникулы до 2 апреля. Ранее мы писали, что чемпионат Франции останавливают из-за коронавируса, а Германия еще думает.

Сегодня в Первой Бундеслиге стартует 26-й тур, а завершится он в воскресенье. Немцы планируют провести все поединки, после чего официально закрыться 17 марта. Предварительно – до 2 апреля. Что будет дальше, пока что никто сказать не может.

Впрочем чемпионат Германии даже сейчас принимает меры предосторожности: все матчи уик-энда пройдут без зрителей. При этом Бундеслига надеется провести-таки сезон до лета, а не завершать его досрочно, как предлагают некоторые эксперты в Европе. Также лига просит фанатов не собираться перед стадионами, а на самих аренах количество сотрудников сократят до необходимого минимума.

Читайте также: чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

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