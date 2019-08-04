Курица на футбольном поле / Фото: Twitter

В чемпионате Голландии болельщики выпустили курицу и забросали поле яйцами https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/71d/754/5d471d7548ba2.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/71d/754/5d471d7548ba2.jpg 2019-08-04T21:01:32+03:00 Футбол Фанаты "Хераклеса" выразили протест из-за смены названия стадиона

Сегодня на стадионе "Полман" в Алмело состоялся матч 1-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" – "Херенвен. Игра завершилась победой гостей со счетом – 4:0.

В самом начале матча на поле стадиона выбежала белая курица, а газон был усыпан куриными яйцами. Главный арбитр встречи был вынужден из-за этого остановить встречу. Пауза в матче продлилась несколько минут, пока сотрудники арены пытались поймать курицу и убирали яйца.

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Таким образом болельщики "Хераклеса" выразили протест в связи с запланированной сменой названия домашнего стадиона команды. Стадион "Полман" в ближайшее время будет носить имя клининговой компании, которая является спонсором "Хераклеса".

Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу.

Напомним, что бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко стал президентом профсоюза футболистов Голландии.

Кстати, в прошлом сезоне амстердамский "Аякс" впервые с 1997 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В драматичном поединке голландцы уступили "Тоттенхэму", пропустив гол на шестой минуте компенсированного времени.

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