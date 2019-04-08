В чемпионате Голландии будут играть мячом с сюжетами Рембрандта

Оригинальный мяч посвящен известному голландскому художнику по случаю 350-летия со дня смерти

Новый мяч чемпионата Голландии. Фото: Twitter

В чемпионате Голландии будут играть мячом с сюжетами Рембрандта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b70/1f2/5cab701f2a130.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b70/1f2/5cab701f2a130.jpg 2019-04-08T18:59:00+03:00 Футбол Оригинальный мяч посвящен известному голландскому художнику по случаю 350-летия со дня смерти

Представлен новый мяч чемпионата Голландии по футболу на сезон-2019/20. Он будет выполнен в белом цвете, на который будут нанесены сюжеты из творчества голландского художника Рембрандта.

2019-й – год Рембрандта в Голландии, он скончался 350 лет назад, в 1669 году.

Напомним, что голландский клуб "Де Графсхап" из Дутинхема оригинально отпраздновал 65-летие со дня своего основания. На матч против "Бреды" игроков вывели 11 мужчин, родившихся 1 февраля 1954 года.

Кстати, футболистов бельгийского "Ваалвейка" на поле вывели модели в нижнем белье, среди которых также оказалась Мисс Бельгии-2016 Ленти Франс, которая разыграла среди зрителей специальные призы. Акция была организована ко Дню святого Валентина.

Ранее мы писали, что суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Компьютер высчитал, что в полуфинал пробьются "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Барселона". В главном матче турнира встретятся "Ювентус" и "Барселона", а победа в этом матче достанется туринцам.

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