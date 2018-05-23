В чемпионате Ирландии забили необычный гол

На редкость оригинальный гол был забит в матче первого (второго по силе) дивизиона Ирландии между командами "Кабинтили" и "Голуэй Юнайтед".

Инцидент произошел на 89-й минуте матча. Голкипер "Голуэй Юнайтед" Тадг Райан забрал мяч в руки после удара, после чего положил его на газон. Завязав шнурки, вратарь вновь подобрал мяч, но, согласно футбольным правилам, это является нарушением. Игроки команды соперника быстро разыграли свободный удар, назначенный арбитром встречи, и защитник Кит Далтон забил мяч в пустые ворота.

Встреча закончилась победой "Голуэй Юнайтед" со счетом – 2:1.

Ранее мы рассказывали о дурацком голе в чемпионате Англии. В матче "Уокинг" – "Маклсфилд Таун" защитник хозяев не увидел, что мяч застрял в луже перед линией ворот и расстроился раньше времени, чем помог сопернику отличиться.

Мы также писали о том, как шотландский вратарь забыл о сопернике и пропустил курьезный гол.

Имеет в своем активе курьезный гол и ивуарийский форвард Дидье Дрогба, который отличился за "Финикс". Дрогба исполнил штрафной удар, после которого вратарь соперника курьезным образом переправил мяч в свои ворота.